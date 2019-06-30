Записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию или брошюру

Сейчас они хранятся в реставрационной мастерской "Наследие".

Записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию. Об этом рассказал Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров в интервью с "Петербургским дневником".

Сейчас все записки хранятся в реставрационной мастерской "Наследие", специалисты которой реставрировали грифонов. КГИОП вместе со Сбербанком думают, где их разместить. Предполагается, что это будет экспозиция в одном из офисов банка или же отдельная брошюра. При этом, записки с персональными данными в коллекцию не войдут.

Помимо записок, внутри скульптур нашли современные монетки и даже крышку от чайника, которую, по всей видимости, урони во время монтажа грифонов двести лет назад. Сейчас все трещины и щели заделаны, поэтому КГИОП призывает горожан и гостей города загадывать желания вслух или про себя, не прикасаясь к скульптурам.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что вандалы повредили перила только что отреставрированного Банковского моста.

Фото: Википедия