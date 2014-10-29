Прокуратура помогла аннулировать запись о смерти пожилой петербурженки

С 2015 года женщина считалась пропавшей без вести, поэтому её признали умершей.

Запись о смерти пожилой петербурженки аннулирована по иску прокуратуры. Подробности рассказали в прокуратуре Колпинского района.

В 2015 году петербурженка ушла из дома и не вернулась, была объявлена в розыск, который положительных результатов не дал, после этого она была признана умершей. Вскоре женщина объявилась и пояснила в прокуратуре, что все это время была жива, ушла из дома из-за пьянства мужа и долгое время скиталась по разным углам. После смерти супруга она захотела вернуться домой, но оказалось, что её уже похоронили. Сейчас 74-летняя женщина проживает в одном из медицинских учреждений на отделении сестринского ухода.

Социальное положение пенсионерки и отсутствие у неё документов о личности не позволяют оформить ей пенсию, а также получать иные меры социальной поддержки и государственной помощи.

Прокурор Колпинского района обратился в суд в её интересах с заявлением об отмене решения о признании женщины умершей и об аннулировании записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.

Решение о признании пенсионерки умершей было отменено, актовая запись о смерти аннулирована. Пожилая женщина готовится получить паспорт гражданки РФ.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)