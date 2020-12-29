На данный момент идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг.

Запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги заработает с 31 января. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сейчас запись в приложении и на сайте работает в тестовом режиме. Специализированная форма появится 31 января.

Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Он отметил, что запись с компьютера или смартфона для пользователей будет довольно лёгкой. На данный момент идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг.

Сейчас региональные власти, отметил Чернышенко, в соответствии с рекомендациями Минздрава составляют расписание кабинетов вакцинации, которое будет синхронизироваться с порталом.

Ранее Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России.

Видео: Youtube/Россия 24