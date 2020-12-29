Запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги заработает с 31 января. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что сейчас запись в приложении и на сайте работает в тестовом режиме. Специализированная форма появится 31 января.
Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
Он отметил, что запись с компьютера или смартфона для пользователей будет довольно лёгкой. На данный момент идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг.
Сейчас региональные власти, отметил Чернышенко, в соответствии с рекомендациями Минздрава составляют расписание кабинетов вакцинации, которое будет синхронизироваться с порталом.
Ранее Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России.
Видео: Youtube/Россия 24
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