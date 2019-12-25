Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 30%

Общий объем топлива в ПХГ сейчас составляет около 33 миллиарда кубометров.

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) европейского региона пустились ниже 30 процентов, но некоторые страны сообщества уже приступили к нетто-закачке в ПХГ. Соответствующие данные привели общественности аналитики из компании Gas Infrastructure Europe (GIE). Специалисты уточнили, что отбор из ПХГ 28 февраля составил порядка 176 миллионов кубометров, а закачка - 174 миллионов кубометров. Суммарный показатель изъятий из хранилищ за минувший месяц в рейтинге стал лишь шестым по счету максимальным уровнем для февраля.

Теплой погодой успели воспользоваться национальные правительства Германии и Франции, которые по-прежнему остаются лидерами Европы по объему мощностей хранения. Страны за последние несколько дней перешли к нетто-закачке. Речь идет о процессе, при котором объем закачки ресурса превышает одновременный его отбор из хранилищ. В результате Берлину и Парижу удалось отойти от "красной зоны" заполнения собственных ПХГ. Однако разница составляет менее 20 процентов. В текущий момент запасы газа в немецком хранилище составляют 20,7 процентов, а во французских - 21,5%.

Фото: pxhere.com