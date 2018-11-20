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Петербуржцы стали чаще ездить по ЗСД
Сегодня, 14:42
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nastya960

Петербуржцы стали чаще ездить по ЗСД

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В прошлом году было зафиксировано 88 миллионов трансакций.

В 2018 году автомобилисты гораздо чаще стали пользоваться Западным скоростным диаметром. В прошлом году было зафиксировано 88 миллионов трансакций. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Большой популярностью пользуются транспондеры: 83% поездок прошли с их помощью. Этими устройствами пользовались 600 тысяч водителей и 130 транспондеров приобрели именно в прошедшем году.

Самыми популярными маршрутами по ЗСД в южном направлении стали корреспонденции: Богатырский пр. – КАД (юг), Богатырский проспект – набережная Макарова, набережная Макарова – КАД (юг), в северном направлении: КАД (юг) – Автомобильная улица, КАД (юг) – Богатырский проспект, набережная Макарова – Богатырский проспект.

пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы"

Также ЗСД воспользовались более тысячи бегунов, пяти тысяч велосипедистов и около 10 тысяч болельщиков во время фестиваля "Засвети скоростной диаметр".

Фото: Piter.TV

 

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Теги: дороги петербурга, зсд, магистраль северной столицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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