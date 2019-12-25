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Запад Ленобласти в понедельник занесёт сильным мокрым снегом
Сегодня, 15:55
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himif

Запад Ленобласти в понедельник занесёт сильным мокрым снегом

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Температура воздуха ночью составит до -22 градусов.

Жителей западной части Ленобласти предупредили о сильном мокром снеге в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщили специалисты  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Помимо обильного снега в западных районах ожидается гололедица и сложная обстановка на дорогах. Жителей призвали быть внимательными и осторожными и не выходить на лед водоемов.

В целом по области в понедельник сохранится облачная погода, небольшой или умеренный снег, местами мокрый снег и гололед. Ветер подует с востока и юго-востока с порывами до 11 м/с, атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха в ночное время составит -9...-14 градусов, на востоке может подморозить до -22 градусов, днем по области чуть потеплеет до -7...-12, на востоке ожидается до -15 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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