Запад Ленобласти в понедельник занесёт сильным мокрым снегом

Температура воздуха ночью составит до -22 градусов.

Жителей западной части Ленобласти предупредили о сильном мокром снеге в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Помимо обильного снега в западных районах ожидается гололедица и сложная обстановка на дорогах. Жителей призвали быть внимательными и осторожными и не выходить на лед водоемов.

В целом по области в понедельник сохранится облачная погода, небольшой или умеренный снег, местами мокрый снег и гололед. Ветер подует с востока и юго-востока с порывами до 11 м/с, атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха в ночное время составит -9...-14 градусов, на востоке может подморозить до -22 градусов, днем по области чуть потеплеет до -7...-12, на востоке ожидается до -15 градусов.

Фото: Piter.TV