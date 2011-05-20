Зампрокурора Петербурга Купкенова увезли в Москву после задержания

Громкое задержание в военной юстиции Петербурга закончилось этапированием.

Заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Ильшат Купкенов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

После задержания Купкенова доставили в Москву. В столице решается вопрос о мере пресечения. Ходатайство военного следователя об аресте фигуранта поступило в 235-й гарнизонный военный суд. Купкенов проходит по уголовному делу по статье о взятке.

Размер предполагаемого незаконного вознаграждения в материалах дела не раскрывается. Иные детали расследования официально не уточняются.

Фото: Piter.TV

