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В КИО назначили нового заместителя председателя. Им стал бывший глава Леноблкомимущества
Сегодня, 15:36
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В КИО назначили нового заместителя председателя. Им стал бывший глава Леноблкомимущества

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Андрей Карельский вступил в должность с сегодняшнего дня.

В комитете имущественных отношений назначили нового заместителя председателя ведомства. Об этом сообщила пресс-служба КИО в своем Telegram-канале 30 ноября.

Андрей Карельский будет координировать и контролировать деятельность Управления приватизации и корпоративных отношений. Также он будет отвечать за работу с государственными предприятиями и учреждениями КИО, а также курировать деятельность СПб ГУП "ГУИОН" и АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга". 

Предыдущее место работы Карельского — Леноблкомимущество.

Напомним, председателем КИО является Леонид Кулаков. Также в ведомстве работает 7 заместителей, включая Карельского. 

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Теги: комитет имущественных отношений, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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