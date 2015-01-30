В КИО назначили нового заместителя председателя. Им стал бывший глава Леноблкомимущества

Андрей Карельский вступил в должность с сегодняшнего дня.

В комитете имущественных отношений назначили нового заместителя председателя ведомства. Об этом сообщила пресс-служба КИО в своем Telegram-канале 30 ноября.

Андрей Карельский будет координировать и контролировать деятельность Управления приватизации и корпоративных отношений. Также он будет отвечать за работу с государственными предприятиями и учреждениями КИО, а также курировать деятельность СПб ГУП "ГУИОН" и АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга".

Предыдущее место работы Карельского — Леноблкомимущество.

Напомним, председателем КИО является Леонид Кулаков. Также в ведомстве работает 7 заместителей, включая Карельского.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга