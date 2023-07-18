Зампостпреда РФ при ООН: Киев использовал коридор в Черном море для атак против России

Дмитрий Полянский рассказал о причинах выхода России из черноморской инициативы.

Использование украинскими властями гуманитарного коридора в акватории Черного моря для атак против российских гражданских и военных объектов стало одной из причин завершения зерновой сделки. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности поделился первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что о планах Москва уведомила как киевский режим, так и Турцию, а также генеральный секретариат ООН.

Прогресса как не было, так и нет, а киевский режим еще и не брезгует под прикрытием открытого морского гумкоридора совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов, нами было принято решение... Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина за время конфликта потеряла не одну армию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций