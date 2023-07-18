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Зампостпреда РФ при ООН: Киев использовал коридор в Черном море для атак против России

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Дмитрий Полянский рассказал о причинах выхода России из черноморской инициативы.

Использование украинскими властями гуманитарного коридора в акватории Черного моря для атак против российских гражданских и военных объектов стало одной из причин завершения зерновой сделки. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности поделился первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что о планах Москва уведомила как киевский режим, так и Турцию, а также генеральный секретариат ООН.

Прогресса как не было, так и нет, а киевский режим еще и не брезгует под прикрытием открытого морского гумкоридора совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов, нами было принято решение...

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина за время конфликта потеряла не одну армию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: дмитрий полянский, зерновая сделка, сб оон, совет безопасности, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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