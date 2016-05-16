Замначальника таможенного поста Балтийской таможни задержан за взятки

Брать взятки ему помогал таможенный инспектор.

Заместителя начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни задержали в Петербурге за получении взяток на общую сумму около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

По версии следствия, он требовал взятки от юридические лиц, которые ведут коммерческую деятельность и перевозят свои товары через Турухтанный таможенный пост. Взамен заместитель начальника обещал покровительство и свободу в осуществлении коммерческой деятельности. В этом ему помогал таможенный инспектор.

С 11 апреля по 6 июня 2019 сообщники получили около 900 тыс. рублей. Во время одной из таких сделок их задержали.

Начальник таможенного поста находится под домашним арестом. задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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