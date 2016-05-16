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Замначальника таможенного поста Балтийской таможни задержан за взятки
11 июня, 16:25
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nadezhda_sib

Замначальника таможенного поста Балтийской таможни задержан за взятки

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Брать взятки ему помогал таможенный инспектор.

Заместителя начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни задержали в Петербурге за получении взяток на общую сумму около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу. 

По версии следствия, он требовал взятки от юридические лиц, которые ведут коммерческую деятельность и перевозят свои товары через Турухтанный таможенный пост. Взамен заместитель начальника обещал покровительство и свободу в осуществлении коммерческой деятельности. В этом ему помогал таможенный инспектор.

С 11 апреля по 6 июня 2019 сообщники получили около 900 тыс. рублей. Во время одной из таких сделок их задержали. 

Начальник таможенного поста находится под домашним арестом. задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: pixabay.com

Теги: балтийская таможня, взятка, турухтанный пост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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