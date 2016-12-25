Замначальника Псковской таможни задержан ФСБ в ресторане Петербурга‍

Начальника контрактной службы таможни по Псковской области обвиняют во взяточничестве.

ФСБ центрального аппарата задержали в Петербурге заместителя начальника Псковской таможни. Сергей Шубин подозревается в крупной взятке. Предполагается, что некий предприниматель передал должностному лицу около 10 тысяч долларов. Как стало известно “Фонтанке”, после этого оперативники 8 часов проверяли заведение,в котором произошел данный инцидент. Задержанный Шубин признался в нарушении законодательства.

Передача взятки прошла 31 августа около полудня в одном из ресторанов сети “Мама Рома”. Заведение находится на проспекте Бакунина. Как сообщают представители спецслужб, в назначенное время к столику Сергея Шубина и неизвестного коммерсанта подошли оперативники. У Шубина изъяли пачку денег и пять мобильных устройств. Нарушителей арестовали на месте.

Также свидетели событий рассказывают, что за подозреваемыми в ресторане следила молодая пара,перед которой стоял букет цветов. Они оказались сотрудниками службы безопасности.

Все мероприятия по проверке должностного лица закончились около 20 часов вечера. После этого таможенника этапируют в Москву. Условия операции проходят в условиях строгой секретности.