Замминистра транспорта анонсировал новый этап строительства ВСМ Москва — Петербург

Начато возведение участков, где в будущем будут тестировать составы.

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом вышла на принципиально иную стадию. Об этом заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Шило в ходе заседания коллегии Федерального агентства железнодорожного транспорта.

По словам представителя ведомства, строители приступили к работам на шестом и седьмом этапах трассы. Именно эти отрезки станут первыми, где впоследствии начнутся испытания подвижного состава. Замминистра подчеркнул, что данное событие знаменует новый виток в реализации масштабного инфраструктурного проекта.

Алексей Шило отметил, что на текущий момент уже проделан значительный объем подготовительной работы. В частности, урегулированы вопросы финансирования, оформлена необходимая документация на земельные участки, ведется сертификация. В министерстве также акцентировали внимание на ключевых задачах текущего года. Главной из них названо обеспечение полномасштабного разворота строительных работ. При этом принципиально важно соблюсти все сроки, обозначенные президентом страны.

