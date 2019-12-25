Замминистру строительства Челябинской области предъявили обвинение в получении взятки

Чиновница подозревается в получение взятки в размере 2,2 миллионов рублей.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области сообщают, что ими предъявлено обвинение заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области по статье "получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, обвиняемая в 2016 - 2017 годах получила взятку в размере 2,2 миллионов рублей от замгенерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Преступление было выявлено региональным отделением ФСБ России. Татьяна Антонова заключена под стражу.

Фото:minstroy74.ru