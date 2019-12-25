Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Против него возбуждены два уголовных дела.

Заместителя главы Надымского района Ямало-Ненецкого автономного подозревают в краже 29 млн рублей. Об этом сообщил региональный СК.

Согласно данным следователей, в 2019 году подозреваемый вместе с подельниками заключил фиктивный контракт по благоустройству площади и бульвара города. На несостоявшейся работы были выделены деньги, которые чиновник присвоил себе. Отмечается, что своими действиями подозреваемый нанес бюджету города большой ущерб.

Против него возбуждены уголовные дела за растрату и пособничество в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере).