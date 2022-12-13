Замгенсека ООН: ИГ* использует игровые платформы и соцсети для вербовки сторонников

Владимир Воронков рассказал, как именно боевики используют новые технологии в своей экстремистской деятельности.

Заместитель генерального секретаря ООН, руководитель Контртеррористического управления при Всемирной организации рассказал о том, что международные боевики используют игровые платформы и социальные сети для вербовки своей сторонников. Владимир Воронков пояснил, что запрещенная на территории РФ террористическая группировка ИГ, применяет новые технологии, включая беспилотники, для осуществления разведки и наблюдения за участками земли. Для сбора денежных средств своей деятельности они применяют виртуальные инструменты. С таким заявлением дипломат выступил в ходе заседания Совета безопасности, посвященного теме угроз для мира и безопасности со стороны террористов.

ИГ продолжает использовать интернет и социальные сети, видеоигры и смежные игровые платформы для расширения охвата своей пропаганды в целях радикализации и вербовки новых сторонников. Остается предметом ключевой обеспокоенности. Владимир Воронков, замглавы ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций