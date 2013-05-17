Заместителя гендиректора ПАО "Ленэнерго" Горячева арестовали

Специалиста обвиняют в мошенничестве.

Заместитель генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексей Горячев пробудет под стражей два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Помимо Горячева под стражу заключили также директора ООО "НТ-Ком Инжиниринг" Евгения Осипова по статье "Мошенничество". Следствие предполагает, что в 2015 году подозреваемые от имени ООО "Топфлор Северо-Запад" при подготовке проектно-сметной документации завысили стоимость кабеля на 167 миллионов. После того, как были получены деньги от заказчика, злоумышленники распорядились суммой по-своему.

Отмечается, что Горячев фигурирует в уголовном деле не в первый раз. В мае его задерживали в мошенничестве по схожей схеме.

Ранее мы писали, что петербургского полицейского признали виновным во взяточничестве.

Фото: Piter.TV