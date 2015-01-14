  1. Главная
Сегодня, 20:50
shikhelen

Замдиректора и завхоза школы в Невском районе задержали за взятки

Сотрудники учебного заведения получали крупные суммы от представителей контрагентов за приоритетные условия и заключение контрактов на поставку товаров. Фигурантам предъявлено обвинение.

Замдиректора и заведующего хозяйством школы одной из школ Невского района задержали за получение взяток в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, фигуранты получали взятки в крупном размере, выдавая представителям контрагентов приоритетные условия и заключения контрактов на поставку товаров для нужд учебного заведения.

Задержанным предъявили обвинение. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

