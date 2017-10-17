Замдиректора Северо-Западного Ростелекома перевели из "Крестов" под домашний арест

Суд по запросу следствия перевел заместителя директора Северо-Западного Ростелекома Тимура Свирина под домашний арест из-за признания последним вины.

Выборгский районный суд отпустил заместителя директора Северо-Западного Ростелекома Тимура Свирина из "Крестов" под домашний арест. Мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Срок его домашнего ареста установили до 22 ноября этого года.

"Основанием для изменения меры явилось признание Свириным вины во вменяемом преступном деянии, а именно совершении коммерческого подкупа на сумму один миллион рублей", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Расследование дела продолжается. Специалисты полагают, что Свирин вымогал крупную сумму денег у коммерческой организации в обмен на продление договора.