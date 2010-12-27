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Временно закрывается перекресток между проспектом Наставников и улицы Ленской
Сегодня, 8:31
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lesjasap
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Временно закрывается перекресток между проспектом Наставников и улицы Ленской

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На участке между Наставников и Ленской ведутся дорожные работы.

С 24 октября по 30 октября на участке между проспектов Наставников и Ленской улицы проводятся дорожные работы. Пересечение для транспортных средств будет перекрыто. Такие меры приняты в связи с реконструкцией трамвайных путей.
 
Комитет по транспорту сообщает, что пассажирам придется переходить на остановки, находящиеся по периметру квартала, которые расположены между Хасанской и Белорусской улицах, проспектам Косыгина и Индустриальным.
 
Напомни, что да 2 ноября ограничено движение по Итальянской улице вблизи дома номер 2/9.  На участке будут снимать строительные леса. 
Теги: дорожные работы , ленская улица , проспект наставников
Категории: Новости СПб

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