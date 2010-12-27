Временно закрывается перекресток между проспектом Наставников и улицы Ленской

На участке между Наставников и Ленской ведутся дорожные работы.

С 24 октября по 30 октября на участке между проспектов Наставников и Ленской улицы проводятся дорожные работы. Пересечение для транспортных средств будет перекрыто. Такие меры приняты в связи с реконструкцией трамвайных путей.

Комитет по транспорту сообщает, что пассажирам придется переходить на остановки, находящиеся по периметру квартала, которые расположены между Хасанской и Белорусской улицах, проспектам Косыгина и Индустриальным.

Напомни, что да 2 ноября ограничено движение по Итальянской улице вблизи дома номер 2/9. На участке будут снимать строительные леса.