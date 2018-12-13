Меньше всего Владимира Путина поддерживают на Дальнем Востоке

Средний рейтинг президента по России составил 48%.

Меньше всего в России президента Владимира Путина поддерживают на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация наблюдается в Магаданской области, сообщает РБК.

Закрытый опрос ФОМа для Кремля показал, что за президента готовы проголосовать всего 36% опрошенных. Исследования в регионах страны проводилось с марта по начало апреля. Средний электоральный рейтинг действующего президента РФ составил 48%.

Респондентам предлагали ответить на вопрос: "За кого бы из политиков вы бы проголосовали, если бы в воскресенье состоялись выборы". Эксперты полагают, что такие низкие рейтинги демонстрируют снижение уровня жизни россиян, проживающих на Дальнем Востоке.

Несмотря на то, что губернаторские выборы в Магадане прошли, по данным ЦИКа, весьма успешно, в антирейтинге также лидирует нынешний губернатор области Сергей Носов. На выборах за него проголосовали 81,56%.

Видео: Piter.TV ; YouTube / Avgust P

