Участок ЗСД будет закрыт 2 ночи подряд из-за монтажа Витебской развязки

Ограничение будет действовать в выходные, 3 и 4 декабря.

В ближайшие выходные, 3 и 4 декабря, участок ЗСД Петербурга будет закрыт в связи с установкой пролётов Витебской развязки. Об этом сообщила пресс-служба оператора трассы МСС.

Речь идёт об участке от развязки с набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы в сторону КАД Юг. Оба дня он будет недоступен для автолюбителей в период с 23:00 до 5:00. При этом, всё ещё возможно будет воспользоваться съездом на набережную при движении с севера, а также въездом с набережной на ЗСД в северном направлении, въездами с Благодатной улицы в обоих направлениях и съездом с ЗСД со стороны южной развязки с КАД.

Напомним, что строительство участка ШМСД и Витебской развязки поэтапно продолжается в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжается строительство Шуваловского проспекта.

Фото: Piter.TV