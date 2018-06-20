Закрытие хостелов в Петербурге оставит без работы 14 тысяч человек

Около 90 процентов хостелов закроются в городе из-за нововведения в Жилищном кодексе.

Ликвидация 4633 хостелов в Петербурге оставит без работы около 14 тысяч человек. Именно столько мини-гостиниц зарегистрировано в городе на Неве. Об этом сообщает Gazeta.Spb.

Напомним, что Совет Федерации одобрил поправки в Жилищном кодексе. Теперь мини-отели запрещено размещать в жилых зданиях. Если законопроект одобрит президент, то изменения вступят в силу с первого октября 2019 года.

Правильно говорить о малых средствах размещения. Сюда, кроме хостелов, входят гостевые дома, апартаменты, квартиры для посуточной сдачи, а также малые отели разного уровня звездности рассказывает эксперт, президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.

Специалисты прогнозируют, что к началу октября Северная столица потеряет 80-95 процентов хостелов.

Фото: Piter.tv