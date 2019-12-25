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Законопроект о наказании чиновников за оскорбление внесли в Госдуму
Сегодня, 10:08
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matveyvn

Законопроект о наказании чиновников за оскорбление внесли в Госдуму

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Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект о наказании чиновников за оскорбление внесли в Госдуму. Это сделали глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, государственному и муниципальному служащему за оскорбление грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация сроком на год. При повторном нарушении сумма штрафа варьируется от 100 до 150 тысяч рублей, а срок дисквалификации чиновника увеличивается до двух лет.

Ранее губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за "сложной обстановки".

Теги: госдума, закон, оскорбления, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 10:45

А толк? Внесли, вынесли) 

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