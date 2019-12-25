Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект о наказании чиновников за оскорбление внесли в Госдуму. Это сделали глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, государственному и муниципальному служащему за оскорбление грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация сроком на год. При повторном нарушении сумма штрафа варьируется от 100 до 150 тысяч рублей, а срок дисквалификации чиновника увеличивается до двух лет.

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