Законопроект о командировках в ЛДНР с безотчетными деньгами утвердили в ЗАКСе

"Суточные" должны составить 8480 рублей, сказано в документе. Также проект закона предлагает разрешить госорганам выплачивать командированным "безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов".

В ЗакСе Петербурга прошло 26 октября прошло внеочередное заседание по рассмотрению документа "о командировках работающих на госдолжностях и государственных служащих в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области". Об этом пишет ЗАКС.Ру.

Документ приняли на первом заседании, на подачу поправок выделили 5 минут. Свое предложение успела внести фракция "Яблоко" - исключить из документа депутатов. По мнению лидера "Яблока" Шишлова, депутаты посещают ЛДНР не ради получения денег. Отказавшись от них, они могут подать пример бескорыстной помощи людям, считает Шишлов. Поправку не поддержали.

Вслед провели третье заседание, где и приняли это документ. В законопроекте указано, что за посещение ЛДНР, Запорожской и Херсонской области чиновникам и депутатам будут платить в двойном размере.

"Суточные" должны составить 8480 рублей, сказано в документе. Также проект закона предлагает разрешить госорганам выплачивать командированным "безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов". Действие закона будут распространяться на события, произошедшие с 30 сентября 2022 года.

Фото: Законодательное собрание Петербурга