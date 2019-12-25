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Законопроект о "гаражной амнистии" прошел II чтение Госдумы
Сегодня, 15:39
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matveyvn

Законопроект о "гаражной амнистии" прошел II чтение Госдумы

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Из-за этого граждане не могут распоряжаться данным имуществом.

Законопроект о "гаражной амнистии" прошел II чтение Государственной думы.

Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими "на птичьих правах".

Вячеслав Володин, спикер Государственной думы

По его словам, из-за этого граждане не могут распоряжаться данным имуществом — продавать или оставить в наследство. Володин подчеркнул, что данный правовой пробел необходимо устранить.

Ранее законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство РФ.

Фото: pixabay.com

Теги: володин, гаражная амнистия, госдума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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