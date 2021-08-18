Закон о выдаче наборов для малышей в Петербурге планируют расширить на опекунов

В Петербурге опекуны новорожденных смогут получать подарочные наборы с вещами.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали в первом чтении законопроект о расширении программы выдачи подарочных наборов для новорожденных. Теперь комплекты детских вещей первой необходимости планируют вручать не только родителям, но и опекунам. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Сейчас подарочный комплект стоимостью 15 тыс. руб. выдается только при рождении ребенка. В 2024 году такие наборы получили уже 35 тыс. семей города.

После окончательного принятия закона опекуны также будут включены в число получателей.

Ранее в Волосовском районе инспекторы помогли роженице оперативно добраться до роддома.

Фото: Piter.TV