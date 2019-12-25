Новые выплаты на детей могут получить опекуны, беременные женщины и одинокие родители Ленобласти

Жители Ленинградской области, попадающие в одну из озвученных президентом во время послания Федеральному собранию категорий родителей, с 1 июля смогут получить ежемесячные пособия и выплаты по закону. Новые положения коснутся беременных женщин, одиноких родителей и опекунов.
Так, женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности и находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получать ежемесячное пособие.
Одинокие родители или законные представители ребенка в возрасте от 8 до 17 лет также вправе рассчитывать на выплаты, если второй родитель значится погибшим, не указан в свидетельстве о рождении или вписан со слов матери.
Опекун или попечитель ребенка-сироты получит выплаты с 8 лет и сможет продлевать их до 17 лет, если ребенок не обеспечен полностью государством.
Пособие рассчитывается в индивидуальном порядке и выплачивается Пенсионным фондом РФ.
Ранее многодетные семьи получили помощь от неравнодушных жителей Санкт-Петербурга.
Фото: Pixabay
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