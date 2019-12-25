В Петербурге опекунов и усыновителей предлагают обязать проходить спецподготовку

Инициаторы законопроекта отмечают, что нередко возникают проблемы в вопросах воспитания в подобных ситуациях.

Депутаты петербургского парламента вышли предложили ввести обязательную психолого-педагогическую подготовку усыновителей и опекунов. Речь идет о близких родственниках оставшегося без попечения родителей ребенка в случае, если они принимают решение стать его усыновителями или опекунами.

Инициаторы законопроекта отмечают, что нередко возникают проблемы в вопросах воспитания в подобных ситуациях. Авторы проекта полагают, что подготовка даст важные и нужные знания о том, как строить отношения с подростками, как вести себя в кризисных ситуациях.

Законопроект будет направлен на рассмотрение в Государственную думу.

С 1 июля новые выплаты на детей могут получить опекуны, беременные женщины и одинокие родители Ленобласти.

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