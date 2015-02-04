Закон о наливайках запустил волну закрытий баров в Петербурге

Малые бары Петербурга меняют формат и переезжают.

В Петербурге вступивший в силу закон о регулировании продажи алкоголя в малых заведениях вызвал цепочку закрытий, переформатирования и попыток перевода баров в иные юридические формы. Об этом сообщает ДП.

По состоянию на осень 2025 года в реестре предприятий с разрешением на продажу спиртного в ночное время числится 253 точки; большинство из них относятся к сетевым операторам или позиционируются как рестораны.

Зафиксирован ряд закрытий и изменений формата. Так, бар "Wood Bar" на улице Марата, проработавший 13 лет, прекратил деятельность в прежнем формате. Владелец сообщил о невозможности соответствовать новым требованиям по площади и режиму продажи алкоголя.

Часть представителей общепита рассматривает уход в неофициальный режим работы — закрытые входы и отсутствие вывесок — с расчетной минимальной выручкой для выживания порядка 20 тыс. руб. в день. Новое регулирование запрещает торговлю пивом и сидром после 22:00 в заведениях, не соответствующих критериям по площади и оснащению, что, по словам рестораторов, приведёт к сокращению числа легальных баров небольшого формата.

Предприниматели отмечают, что изменения затрагивают структуру занятости и капитальные вложения в ремонт и оборудование; точная оценка экономического эффекта будет ясна по итогам зимнего периода 2026 года.

В Ленобласти с 1 сентября начали продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv