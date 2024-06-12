Закон о бесплатном профобразовании будет действовать с 2026 года

В Минпросвещения уточнили, когда школьники могут попасть под требования закона.

Закон, согласно которому не сдавшие государственных итоговый экзамен (ГИА) девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, начнет действовать на российской территории с 2026 года. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по просвещению. Дополнительно чиновники из профильного ведомства заметили, что профессиональное обучение представляет из себя отдельный уровнь знаний. По результатам обучения учащимся выдается свидетельство о рабочей специальности с правом занимать определенные должности согласно полученной квалификации.

Список профессий утвердят после вступления в силу закона. Закон будет распространяться уже на девятиклассников, которые не сдадут ГИА в 2026 году. сообщение от Минпросвещения России

Напомним, что такая категория образования не приравнивается к СПО. Ранее Совет Федерации на пленарном заседании от 26 ноября 2025 года одобрил федеральный закон, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Список данных профессий будет определяться региональными органами власти.

Не сдавшие ОГЭ школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию: мнение экспертов.

Фото: Piter.tv