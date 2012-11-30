ЗакС утвердил законопроект о кадетском образовании в Петербурге

Представители фракции КПРФ выступили против.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли за основу проект закона "О кадетском образовании в Санкт-Петербурге". Заседание проходит 10-го февраля в Мариинском дворце.

Авторами законопроекта выступили Константин Чебыкин, Михаил Барышников и Денис Четырбок. В документе дается определение "кадетскому образованию" и "кадетскому классу", описываются правила приёма в государственные бюджетные кадетские общеобразовательные организации, упоминается финансовое обеспечение.

Законодатели считают, что кадетское образование должно готовить обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества.

Проект поддержали 41 депутат, 4 проголосовали "против".

На фото: депутат Константин Чебыкин; Источник: пресс-служба ЗакСа СПб