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ЗакС утвердил законопроект о кадетском образовании в Петербурге
Сегодня, 11:57
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nadezhda_sib

ЗакС утвердил законопроект о кадетском образовании в Петербурге

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Представители фракции КПРФ выступили против.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли за основу проект закона "О кадетском образовании в Санкт-Петербурге". Заседание проходит 10-го февраля в Мариинском дворце. 

Авторами законопроекта выступили Константин Чебыкин, Михаил Барышников и Денис Четырбок. В документе дается определение "кадетскому образованию" и "кадетскому классу", описываются правила приёма в государственные бюджетные кадетские общеобразовательные организации, упоминается финансовое обеспечение. 

Законодатели считают, что кадетское образование должно готовить обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества.

Проект поддержали 41 депутат, 4 проголосовали "против".

На фото: депутат Константин Чебыкин; Источник: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: закс петербурга, кадетское образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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