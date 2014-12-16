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ЗакС согласился запретить льготникам Петербурга получать несколько проездных
Сегодня, 14:54
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nadezhda_sib

ЗакС согласился запретить льготникам Петербурга получать несколько проездных

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Вторым проездным могут пользоваться посторонние лица.

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении одобрило законопроект администрации губернатора об изменениях в Социальный кодекс. Депутаты предлагают запретить льготникам получать несколько проездных. 

На данный момент у некоторых категорий граждан есть возможность получить сразу же несколько льготных проездных. Это опасно тем, что "карточкой" могут воспользоваться посторонние люди. Периодически это происходит в метрополитене, что подтверждают камеры видеонаблюдения. 

По данным представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестрикова, в Петербурге зарегистрировали более 4 тыс. случаев, когда проездные передавали другим людям. Из-за этого городской бюджет пострадал на 8,8 млн рублей. 

Изымать проездные никто не планирует. Их не будут продлевать после того, как истечет срок действия. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, проездной билет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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