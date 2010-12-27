Депутаты ЗАКСа приняли решение отказаться от долевого строительства в Петербурге

Чиновники создадут специальную комиссию, которая займется решением вопросов обманутых дольщиков.

В ЗАКСе депутаты решили отменить долевое строительство. До принятия этого решения чиновники попытались подсчитать количество обманутых дольщиков, но запутались в точных цифрах.

Данный вопрос обсудили 7 декабря на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. На данный момент в официальном реестре записано около двух тысяч дольщиков. Среди них пострадали от нечестных строителей - всего около полторы сотни. Однако, согласно обращениям от населения, не получивших вовремя жилье или совсем потерявших квартиру насчитывается более 35 тысяч семей. Серьезное различие в статистике привлекло внимание заседателей.

В результате собрания комиссия создаст регулярную рабочую группу, которая будет заниматься решением вопроса о долевом строительстве. В ней примут участие депутаты и представители Смольного.