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Депутаты ЗАКСа приняли решение отказаться от долевого строительства в Петербурге
Сегодня, 8:24
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lesjasap
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Депутаты ЗАКСа приняли решение отказаться от долевого строительства в Петербурге

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Чиновники создадут специальную комиссию, которая займется решением вопросов обманутых дольщиков.

В ЗАКСе депутаты решили отменить долевое строительство. До принятия этого решения чиновники попытались подсчитать количество обманутых дольщиков, но запутались в точных цифрах.
 
Данный вопрос обсудили 7 декабря на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. На данный момент в официальном реестре записано около двух тысяч дольщиков. Среди них пострадали от нечестных строителей - всего около полторы сотни. Однако, согласно обращениям от населения, не получивших вовремя жилье или совсем потерявших квартиру насчитывается более 35 тысяч семей. Серьезное различие  в статистике привлекло внимание заседателей. 
 
В результате собрания комиссия создаст регулярную рабочую группу, которая будет заниматься решением вопроса о долевом строительстве. В ней примут участие депутаты и представители Смольного.
Теги: депутаты , долевое строительство , закс , решение , смольный
Категории: Новости СПб

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