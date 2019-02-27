ЗакС проконтролирует стандарты выдачи тест-полосок для больных диабетом

Количество петербуржцев, страдающих болезнью, выросло на 7%.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержали инициативу о разработке стандартов для выдачи тест-полосок для людей больных диабетом. По мнению депутатов, необходимо создать единый документ, согласно которому будет производиться расчет льготных препаратов и расходных материалов.

На сегодняшний день в Петербурге официально зарегистрировано примерно 163 тыс. больных диабетом. Количество петербуржцев, страдающих болезнью, выросло на 7%. Эксперты опасаются, что этот показатель продолжит расти и дальше. Депутаты послали обращение в Минздрав РФ с просьбой составить стандарт выдачи медицинских материалов для диабетиков, так как больницы порой ошибаются в подсчетах.

Напомним, что люди продолжают жаловаться в инстанции на отсутствие в аптеках льготного инсулина, тест-полосок, шприцов и других расходных материалов.

Видео: Piter.tv