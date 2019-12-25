По подсчетам авторов законопроекта, поддержка арендодателей обойдется бюджету в 1 миллиард рублей.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что ЗакС поддержит владельцев торговых центров налоговыми льготами. Соответствующую поправку внесла фракция "Единая Россия".

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что солидарность – это обоюдное движение.

Если сегодня каждый из нас возьмет на себя посильную часть ответственности, завтра мы вместе будем праздновать победу Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа.

Соответствующая налоговая льгота рассчитана на владельцев торговых центров, которые закрыты из-за пандемии коронавируса с 1 апреля. Авторы законопроекта отметили, что поддержка обойдется в миллиард рублей.

Ранее мы сообщали о том, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 19 человек.

Фото:Piter.TV