ЗакС поддержал продление материнского капитала до 2021 года

Свыше 30 тысяч человек получили по 150 тыс. рублей в качестве маткапитала.

В 2017 году по 150 тысяч рублей получили 31373 человека в качестве регионального материнского капитала, сообщает комитет по социальной политике. Эти деньги петербуржцы чаще всего тратят на улучшение жилищных условий, оплату образования детей и покупку машины, пишет "Доктор Питер".

В Петербурге действует программа регионального материнского (семейного) капитала – его можно получить при рождении 3-го или последующего ребенка. В комиссии по социальной политике и здравоохранению городского ЗакСа поддержали продление ее действия до 2021 года. На сегодняшний день размер регионального маткапитала составляет около 148 тысяч рублей.

Можно отметить, что с начала 2018 года работает ещё одна программа социальной поддержки – все женщины, проживающие в Петербурге и имеющие гражданство РФ, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет, могут получить единовременную выплату в размере 50000 рублей.