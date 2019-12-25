ЗакС одобрил приватизацию ГУП "ТЭК". С инициативой не согласились 19 депутатов

В Смольном отмечают, что компания останется в собственности города, но станет акционерным обществом.

Большинство депутатов ЗакСа поддержало приватизацию "Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга" (ТЭК СПб) в первом чтении 1 декабря.

Смольный вынес документ на рассмотрение еще в 2020 году. Инициатива была предложена для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствии федеральному. Дело в том, что ГУПы, работающие в немонопольной сфере, должны быть ликвидированы. По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, деятельность акционерных обществ считается более прозрачной. Спикер парламента Александр Бельский добавил, что новая правовая форма позволит решать вопросы более оперативно.

Инициатива спровоцировала дискуссию среди депутатов. В итоге за принятие законопроекта проголосовал 31 депутат, 13 высказались против, 6 воздержались.

Фото: Piter.TV