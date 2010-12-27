Жертвы политических репрессий смогут получать бесплатную юридическую помощь

В Петербурге жертвам политических репрессий будут бесплатно оказывать юридическую помощь. Соответствующий законопроект городской парламент принял на заседании. Об этом сообщают городские СМИ.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в области оказания бесплатной юридической помощи реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, не относятся к категориям граждан, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи.
Александр Тетердинко и Павел Зеленков
Однако, помощь юристов может быть необходима, если вопрос касается получения мер социальной поддержки.
На сегодняшний день в Петербурге проживают 9546 реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.
Ранее на Piter.TV: Несколько тысяч петербуржцев задали вопросы, касающиеся их прав.
Фото: Piter.TV
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