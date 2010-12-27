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Жертвы политических репрессий смогут получать бесплатную юридическую помощь
Сегодня, 14:00
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nastya960

Жертвы политических репрессий смогут получать бесплатную юридическую помощь

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Соответствующий законопроект городской парламент принял на заседании.

В Петербурге жертвам политических репрессий будут бесплатно оказывать юридическую помощь. Соответствующий законопроект городской парламент принял на заседании. Об этом сообщают городские СМИ.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в области оказания бесплатной юридической помощи реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, не относятся к категориям граждан, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи.

Александр Тетердинко и Павел Зеленков

Однако, помощь юристов может быть необходима, если вопрос касается получения мер социальной поддержки.

На сегодняшний день в Петербурге проживают 9546 реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.

Ранее на Piter.TV: Несколько тысяч петербуржцев задали вопросы, касающиеся их прав.
Фото: Piter.TV

 

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Теги: закс, репрессии, юридическая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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