ЗакС Петербурга принял законопроект об изменении границ города

Площадь города увеличивается на 135 га.

Накануне, 18 мая, в Законодательном Собрании Петербурга единогласно в первом чтении приняли законопроект об увеличении площади Петербурга на 135, 3 га. Об этом сообщила "Фонтанка".

Площадь увеличится за счет трех земельных участков в акватории Финского залива, созданных искусственно. Первый участок (165,8 тыс. кв. м) находится в западной части Крестовского острова, рядом со станцией метро "Зенит". Второй и третий расположены в юго-западной части акватории Невской губы Балтийского моря (962,9 и 224,6 тыс. кв. м соответственно), это смежные участки около дамбы.

Представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко уточнил, что участки предназначаются для размещения объектов внешнего водного и внутригородского пассажирского и грузового транспорта. Принятый законопроект завершит оформление этих участков.

Отмечается, что из-за "прироста" города границы и площадь МО "Чкаловское" и "город Ломоносов" Петроградского и Петродворцового районов города будут изменены.

Фото: Piter.tv