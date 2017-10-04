ЗакС проголосовал за запрет продажи вейпов подросткам

Депутаты городского парламента в первом чтении проголосовали за ограничение продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Также законопроект вводит штрафы за нарушения этого запрета.

Депутаты Законодательного собрания предполагают ограничить розничную продажу несовершеннолетним "электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для вейпинга". Продавцов, нарушивших этот запрет, будут штрафовать на 3-5 тысяч, должностные лица на 10-20 тысяч, а юридические – на 30-50 тысяч.

В первом чтении за законопроект проголосовали 47 депутатов, один выступил против.

Автором идеи стал депутат Денис Четырбок. У него вызывает опасение тот факт, что вейпы часто используют на территории школ, считая это абсолютно безопасным. Парламентарий также напомнил, что жидкость для электронных сигарет часто содержит глицерин и пропиленгликоль.

По мнению депутата, вейпинг – это первый шаг к курению сигарет.

"Мы предлагаем не дать возможности детям сделать этот первый шаг, чтобы мы под видом безопасного пара не приучали несовершеннолетних к никотину", - отметил Четырбок.