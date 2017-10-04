ЗакС проголосовал за запрет продажи вейпов подросткам

Депутаты Законодательного собрания предполагают ограничить розничную продажу несовершеннолетним "электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для вейпинга". Продавцов, нарушивших этот запрет, будут штрафовать на 3-5 тысяч, должностные лица на 10-20 тысяч, а юридические – на 30-50 тысяч.
В первом чтении за законопроект проголосовали 47 депутатов, один выступил против.
Автором идеи стал депутат Денис Четырбок. У него вызывает опасение тот факт, что вейпы часто используют на территории школ, считая это абсолютно безопасным. Парламентарий также напомнил, что жидкость для электронных сигарет часто содержит глицерин и пропиленгликоль.
По мнению депутата, вейпинг – это первый шаг к курению сигарет.
"Мы предлагаем не дать возможности детям сделать этот первый шаг, чтобы мы под видом безопасного пара не приучали несовершеннолетних к никотину", - отметил Четырбок.
отстаньте от детей, они хотя бы сигареты побросали