История о пострадавшей от вейпа девочке в Петербурге не подтвердилась

В больницах Петербурга пациентку с ожогами после вейпа не нашли.

История о девочке, у которой якобы "слезла кожа" после использования вейпа, купленного в подземном переходе Санкт-Петербурга, вероятно, оказалась вымышленной. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

В медицинских учреждениях города не нашли пациентку с подобными ожогами, хотя ранее сообщение об инциденте активно распространялось в СМИ и соцсетях. Мизулина отметила, что если публикация действительно оказалась ложной — "и слава Богу, что так".

При этом она подчеркнула, что сам факт фейка не отменяет опасности вейпов. По словам Мизулиной, устройства для парения представляют серьёзную угрозу здоровью, особенно для подростков.

Фото: Pxhere