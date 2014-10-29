Мизулина объяснила массовые сходки зацеперов в Петербурге нехваткой кружков и секций

После задержания 34 зацеперов Мизулина заявила о системной проблеме молодежи.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина отреагировала на задержание 34 подростков, участвовавших в несанкционированной сходке зацеперов в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на ЗСД, где подростки перебегали скоростную трассу, цеплялись за транспорт, поднимались на опоры и повредили токоприёмник у троллейбуса.

По словам Мизулиной, подобные случаи будут повторяться, поскольку молодёжь в ряде регионов сталкивается с нехваткой доступных кружков, спортивных секций и инфраструктуры для экстремальных видов спорта. Она отметила, что подростки нередко выбирают рискованные занятия из-за ограниченного выбора возможностей в своём окружении.

Мизулина заявила, что общалась с зацеперами лично. По её словам, многие из них проявляют интерес к парашютному спорту, паркуру, скалолазанию и альпинизму, однако не могут заниматься ими из-за стоимости и отсутствия площадок. Она подчеркнула, что одних запретов недостаточно для решения ситуации.

Фото: скриншот из VK видео

