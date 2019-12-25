Аферу с 28 автомобилями на 24 млн рублей раскрыли в Петербурге

Преступники тщательно маскировали мошенничество под гражданско‑правовые отношения.

Перед судом в Северной столице предстанет участник ОПГ. Его обвиняют в хищении автомобилей под видом обычной сделки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Следствие установило, что мошенническая схема выглядела как легальная коммерческая операция: обвиняемый, действуя от лица фирмы по купле‑продаже авто, заключил договор с крупным автодилером на покупку 28 машин. Общая стоимость партии составила более 23,9 млн рублей. После того как автомобили передали, деньги продавцу так и не поступили — злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению.

В силу того, что события произошли давно, а преступники тщательно маскировали аферу под гражданско‑правовые отношения, расследование оказалось непростым. К тому же участники группы хорошо разбирались в автобизнесе и использовали разные приёмы конспирации.

Тем не менее правоохранителям удалось полностью возместить ущерб автодилеру — более 23,9 млн рублей. Кроме того, они нашли семь похищенных автомобилей на сумму свыше 6,1 млн рублей. На денежные средства обвиняемого (2,123 млн рублей) наложен арест. В общей сложности возмещенный ущерб превысил 32,1 млн рублей.

Виновного привлекли к ответственности спустя 7 лет после совершения преступления. Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура, а само уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения.

Ранее в Петербурге заключили под стражу строителя, присвоившего 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV