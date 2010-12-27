Петербургские депутаты выделили 1,7 миллиона рублей на "праздничный стол"

В ЗАКСе определили бюджет на праздничные приемы в первом квартале 2018 года.

Как сообщает " Мойка78 ", в Законодательном собрании Петербурга потратят 1,7 миллиона рублей для накрытия праздничных столов для участников торжественных приемов. За бюджетные деньги администрация организует шесть обедов на первый квартал 2018 года. На сайте государственных закупок ищут поставщика, который накормит избранных в Мариинском театре. На будущие банкеты приглашены ветераны войны, кадеты, военные, бывшие узники фашистский концлагерей и участников конференции ко Дню парламентаризма в России.

В начале года в праздничной церемонии примут участие 250 человек. Обед посвятят годовщине освобождения Ленинграда от немецких захватчиков. Интересно, что помимо мясных, рыбных, фруктовых блюд, салатов и других закусок в меню предусмотрены по 150 граммов водки на персону, а также белое, красное вино и безалкогольные напитки.

С меньшим размахом в Мариинском дворце отметят победителей конкурсе “Кадет года”. На праздничном обеде будут ожидать 40 человек. Ко дню защитника Отечества пригласят 75 петербуржцев. В апреле в ЗАКСе соберутся 80 общественных представителей от организаций узников фашистских лагерей.

В конце месяца пример организуют в честь 73 годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. На ужин приглашены 250 ветеранов. Их угостят красной икрой, холодными закусками, соленьями, рыбой, птицей и диетическими десертами.