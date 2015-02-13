ЗакС Петербурга исключит из закона о тишине церкви и мечети

Религиозные службы не будут считаться нарушением.

Законодательное собрание Петербурга готовит поправки в закон о тишине, которые позволят церквям и мечетям проводить службы без риска попасть под запрет. Об этом сообщает "КП Петербург".

В Санкт-Петербурге депутаты начали работу над изменением закона о тишине. Поправки предусматривают исключение для религиозных организаций, которым разрешат использовать звон колоколов и другие традиционные элементы богослужений в часы, когда действует запрет на шум.

Инициатором поправок выступил депутат Денис Четырбок. Он пояснил, что в действующем законе оговорка о религиозных обрядах есть только для будних дней, тогда как в выходные и праздничные утра она отсутствует. Это привело к юридической коллизии — жалобы от жителей поступают, но основания для штрафов отсутствуют.

Новый документ устранит противоречие и будет распространяться на все традиционные конфессии. Поправки уже получили поддержку губернатора и в ближайшие месяцы будут рассмотрены парламентариями.

Фото: pxhere