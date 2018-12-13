  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЗакС: Нотариусов могут обязать проводить видеофиксацию сделок
Сегодня, 9:48
385
arteliseev

ЗакС: Нотариусов могут обязать проводить видеофиксацию сделок

0 0

Федеральную инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству.

В пятницу, 24 мая депутаты городского парламента Денис Четырбок и Елена Рахова выступили с инициативой о видеофиксации ряда сделок у нотариусов. 

Как отметили авторы законопроекта, появлению документа способствовали обращения граждан, где правомерность действий нотариусов ставилась под сомнение. В частности, это касалось сделок по распоряжению недвижимым имуществом и удостоверением завещаний. 

"Согласно закону, нотариусы в обязательном порядке должны проверять удостоверяемые ими документы, разъяснять заявителям их права и обязанности, однако, к сожалению, так происходит не во всех случаях. А ведь последствия от таких нарушений могут быть самыми тяжёлыми, вплоть до того, что люди теряют своё имущество", - пояснил Денис Четырбок.

После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму. Каким конкретно должен быть порядок видеофиксации и где хранить снятые материалы, депутаты предлагают решить Федеральной нотариальной палате.

Изменения должны вступить в силу с 2021 года.

Фото: Pixabay

Теги: депутаты, законы, закс, нотариусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии