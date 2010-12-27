Боевикам, совершившим теракт в Буденновске вынесли приговор спустя 22 года

Террористам, которые захватили больницу в Буденновске в 1995 году вынесли приговор.

Сегодня, 13 декабря стало известно, что Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Шамиля Басаева, которые совершили захват заложников в Буденновске в 1995 году.

Рамзану Белялову суд приговорил 15 лет лишения свободы, а Магомеду Маздаеву - 13 лет. Известно, что они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Их признали виновными в террористическом акте, остальные обвинения сняли из-за истечения сроков давности. Стоит отметить, что суд частично удовлетворил гражданский иск родственников потерпевших. У Белялова отсудили 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

Защита подсудимых настаивала на оправдании. Кроме того, сейчас она намеренна обжаловать решение.

В истории российского правосудия не было еще такого несправедливого приговора Ильяс Тимишев, адвокат Маздаева

Он подчеркнул, что на момент преступления действовал Уголовный кодекс РСФСР, а Маздаева и Белялова осудили по статьям о терроризме УК РФ.

Известно, что преступники на протяжении длительного времени скрывались от следствия. Белялова удалось задержать в декабре 2014-го в Волгоградской области, а Маздаева - в июне 2015-го в Чечне. По данным следствия, в банду Басаева они вступили по своему желанию.

13 декабря 2017 года Следственный комитет заявил, что еще два человека подозреваются в причастности к теракту в Буденновске. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и "жигулях" свободно въехали в город. Они преодолели 52 блокпоста и КПП, при этом утверждая, что в машинах находится груз-200 - гробы с убитыми российскими военными. Досматривать такого рода груз не стали. Затем террористы следовали своему планы: захватили более 1,5 тысячи человек, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большую часть заложников освободили, а боевиков "распустили" в Чечню.

После трагедии президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Тогда приняли закон о борьбе с терроризмом, запрещающий выполнять требования бандитов.

Организатора совершенного преступления Шамиля Басаева уничтожили во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Участники теракта получили сроки. Согласно данным СК, в 2015 году приговоры вынесли в отношении 26 человек. Еще два десятка находились в федеральном розыске. В момент нападения были уничтожены 16 боевиков, позже еще 30.

Количество потерпевших по данному делу оказалась страшная цифра - 1859 человек.

Фото: Wikipedia, автор - Natalia Medvedeva