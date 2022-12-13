Захарова заявила, что кампания гонений Киева против УПЦ вышла на новый уровень

Дипломат подчеркнула, что это настоящая попытка уничтожения и тотального запрета УПЦ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кампания гонений Киева против Украинской православной церкви (УПЦ) вышла на новый уровень. Об этом она сообщила на брифинге.

По ее словам, эта кампания киевского режима вышла на уровень циничности и лицемерия. Дипломат отметила, что нынешняя ситуация выглядит не просто политической закулисной борьбой. Захарова подчеркнула, что это настоящая попытка уничтожения и тотального запрета УПЦ.

Ранее Захарова заявила, что аппетиты Киева в запросах вооружения растут в геометрической прогрессии.

Видео: МИД России