Официальный представитель МИД РФ рассказала о политике военного альянса по отношению к Донбассу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта на Донбассе. Об этом чиновница сообщила в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE".

НАТО должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. Находясь в тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница напомнила слушателям, что на Донбассе до сих пор гибнут мирные жители и военнослужащие. В МИД РФ обратили внимание на то, что ЕС забыл о собственных обязательствах так как "воодушевляет киевский режим". Захарова считает, что европейские дипломаты спокойно наблюдают за происходящем в сердце Европы.

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Видео: YouTube / Соловьёв LIVE