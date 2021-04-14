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Захарова заявила, что НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта на Донбассе

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Официальный представитель МИД РФ рассказала о политике военного альянса по отношению к Донбассу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта на Донбассе. Об этом чиновница сообщила в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE".

НАТО должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. Находясь в тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница напомнила слушателям, что на Донбассе до сих пор гибнут мирные жители и военнослужащие. В МИД РФ обратили внимание на то, что ЕС забыл о собственных обязательствах так как "воодушевляет киевский режим". Захарова считает, что европейские дипломаты спокойно наблюдают за происходящем в сердце Европы.

В МИД прокомментировали встречу Лаврова и Керри.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

Теги: донбасс, мария захарова, мид, нато
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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