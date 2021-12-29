Захарова: высылка заместителя посла США из РФ стала ответной мерой

В Госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение с просьбой продлить его пребывание на территории страны. В результате, ситуация усугубила и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину отъезда заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Об этом сказано в официальном комментарии представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Некоторые СМИ начали подавать отъезд из Москвы заместителя главы дипмиссии США Барта Гормана как преднамеренную эскалацию с российской стороны. В комментарии представителя МИД РФ уточняется, что американский дипломат действительно должен был покинуть Россию. Ему было предписано покинуть Россию в ответ на необоснованную высылку советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. Кроме того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение с просьбой продлить его пребывание на территории страны. В результате, ситуация усугубила и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что американская сторона инициировала "очередной обмен выдворениями" в сентябре 2021 года. США потребовали отъезда 55 российских дипломатов. Кремль попытался заморозить этот процесс, но штаты настояли на своем.

Ранее мы сообщили, что МИД обнародовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности.

Фото: Instagram / mzakharovamid